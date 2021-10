Hoe Apple een stokje kan steken voor één universele telefoonkabel

GAMEREVIEW ‘Sable’: verbluf­fend visueel experiment verpakt een wat makke videogame

28 september De nieuwe videogame Sable is opgetrokken in een visuele stijl die aan de betere Frans-Belgische strips doet denken. Het is een gedurfd, betoverend experiment, waarin de reis door de dorre woestenij met je hoverfiets – zoals dat betaamt voor reizen – belangrijker is dan de bestemmingen die je aandoet. Alleen word je al dat baden in lyrische eenzaamheid na enkele uren ook weer hartgrondig beu, en is er niet iets wezenlijks dat ervoor in de plaats komt.