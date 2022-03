Het uploaden van video’s op TikTok niet langer mogelijk in Rusland door nieuwe wet

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Mensen die in Rusland “valse informatie” verspreiden kunnen bestraft worden, dat is de nieuwe wet die de Russische president Vladimir Poetin zondag ondertekend heeft. Wanneer je de wet overtreedt, riskeer je een zware boete en zelfs een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar.

Door deze nieuwe wet zal TikTok voorlopig de livestreams in Rusland blokkeren, ook het uploaden van nieuwe video’s is momenteel niet langer mogelijk. Het bedrijf onderzoekt momenteel welke gevolgen de wet heeft op de veiligheid van haar werknemers en gebruikers. Tot wanneer dat duidelijk is, blijven de nieuwe maatregelen gelden. “We zullen de omstandigheden in Rusland blijven volgen om te bepalen of onze diensten weer volledig beschikbaar komen”, schrijft TikTok.