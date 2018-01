Het is zover: machines kunnen nu officieel beter begrijpend lezen dan mensen (en wat dat betekent) ADN

Artificial Intelligence-computers van Alibaba en Microsoft hebben mensen verslagen bij een test begrijpend lezen. Het is de eerste keer ooit dat een machine beter presteert dan een mens op zo'n test.

De test werd gecreëerd door experts van Artificial Intelligence (AI) aan de Amerikaanse Stanford University om de leesmogelijkheden van AI-software te meten. Het wordt gezien als 's werelds beste test in zijn soort. Ook bekende namen als Google, Facebook, IBM, Tencent en Samsung hebben intussen hun AI-modellen bij het Stanford-project ingediend.

De software van de Chinese online retailer Alibaba was vorige week donderdag de eerste die erin slaagde de mens te kloppen op de test. Het werd een nipte overwinning: Artificial Intelligence: 82.44 punten, mens: 82.304 punten. Een dag later slaagde ook de AI-software van Microsoft erin te winnen, met een score van 82.65. In beide gevallen waren de machines beter in het beantwoorden van vragen over moeilijke net 'gelezen' teksten. Pranav Rajpurkar, één van de onderzoekers aan Stanford University die de leestest mee ontworpen heeft, spreekt trots van “een grote start van 2018 voor Artificial Intelligence”.

“Een ware eer”, noemt Luo Si, hoofdwetenschapper van natuurlijke taalverwerking van de AI-onderzoeksgroep van Alibaba het. Bij 'Natural language processing' (NLP) imiteren machines het menselijke bevattingsvermogen van woorden en zinnen. Deze keer gingen de machines dus 'erop en erover'.

Jobs

Si erkent in één adem dat de mijlpaal hoogstwaarschijnlijk betekent dat verschillende mensen in de toekomst hun job zullen verliezen aan een machine. De leestechnologie kan immers gradueel toegepast worden op talrijke applicaties zoals klantenservices, tutorials, online antwoorden op medische vragen van patiënten, … "Daardoor daalt de nood aan menselijke input daar op een ongeëvenaarde manier”, aldus Si. Alibaba zette de technologie overigens al eens aan het werk op ‘Singles Day’, ’s werelds grootste shoppingfeest. De AI werd gebruikt om vragen van klanten te beantwoorden, met succes.

“Deze tests zijn handige maatstaven om te zien hoe ver we staan op het AI-pad”, stelt Andrew Pickup van Microsoft. “Hoewel AI pas echt een voordeel heeft als het in harmonie met de mens wordt gebruikt", voegt hij toe. Maar Artificial Intelligence verstoort intussen al wel danig het ‘gewone’ leven van de mens: in verschillende sectoren en processen werden mensen al vervangen door robots, auto’s worden zelfrijdend, … De Russische president Vladimir Poetin voorspelde in september dat wie de leider in AI wordt, ook de heerser van de wereld wordt.