Herontworpen opvouwbare Galaxy Fold van Samsung wordt gelanceerd in september ADN

25 juli 2019

11u24

Bron: ANP 3 iHLN De opvouwbare smartphone van Samsung, de Galaxy Fold, zal in september worden gelanceerd. Dat laat het Zuid-Koreaanse bedrijf weten op zijn website.

De smartphone is vanaf dan op een beperkt aantal markten te verkrijgen. Welke dat zijn is niet bekend. "Details over de beschikbaarheid worden meegedeeld naarmate we dichter bij de lancering komen", aldus Samsung.

Samsung heeft de telefoon van voren af aan opnieuw ontworpen. De eerste versie van de Galaxy Fold werd nog voor het begin van de verkoop van de markt gehaald. Recensenten ontdekten dat proefexemplaren scheurtjes vertoonden in het vouwscherm. Eén display hield ermee op, en toen een proefpersoon het scherm raakte met een vingernagel, ontstond blijvende schade.



De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het toestel kost meer dan 2.000 euro. In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7. Samsung moest het toestel binnen weken van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.

Bekijk ook: Uitgetest: de eerste plooibare smartphone