Herken je deze celebs? Vast niet want ze werden gecreëerd door artificiële intelligentie en ze luiden nieuw tijdperk in Koen Van De Sype

11u22

Artificiële intelligentie gaat met sprongen vooruit en dat bewijst een reeks beelden van 'bekende mensen' die erdoor gecreëerd werden. Volgens onderzoekers van technologiebedrijf Nvidia zijn het de overtuigendste en meest gedetailleerde 'valse foto's' die al ooit werden gemaakt. En ze kunnen een grote impact hebben.

Voor de creatie van de beelden gebruikte Nvidia twee aparte netwerken. Het ene kreeg 30.000 beelden van bestaande celebs te zien en genereerde op basis daarvan ‘valse foto’s’, het tweede moest elke keer beoordelen of de beelden die het te zien kreeg echt waren. De beelden die correct onderschept werden, werden daarop teruggestuurd en aangepast door het eerste netwerk, waardoor dat ervan kon ‘leren’.

Verbluffend

Door samen te werken konden de twee netwerken met artificiële intelligentie verbluffend goede foto’s maken. En niet alleen van mensen, maar ook van landschappen en dagdagelijkse objecten.

Er bleken echter ook beperkingen, want aan sommige details kan je nog altijd zien dat er iets niet klopt. Sommigen lijken nog vaag op de bekendheid waarnaar ze werden gemodelleerd (denk maar aan de Beyoncé-achtige vrouw op de bovenste rij rechts). Andere beelden kloppen dan weer niet tot in de details en daar zijn bijvoorbeeld lichaamsdelen aangetast (zoals de oren op de foto onderaan links).

Film

De technologie op zich kan op veel manieren worden gebruikt. Zoals voor het creëren van massascènes in een film, bij videogames of in de reclame. Artificiële intelligentie maakt dat steeds makkelijker. Maar er schuilt meteen ook een gevaar in, zeker in een tijdperk dat gevoelig is voor valse informatie. Want wie zal op den duur nog kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet?

Hieronder zie je een video waarin eerst echte bekendheden worden getoond, vervolgens ‘valse’ en daarna de – soms griezelige – manier waarop ze gecreëerd werden.