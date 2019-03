Help, doet mijn navigatie het na 7 april nog wel? Erik Kouwenhoven

12 maart 2019

16u25

Bron: AD 4 iHLN Navigatiesystemen en GPS-apparatuur van tien jaar en ouder kunnen na 7 april in de war raken door de zogeheten 'GPS-omwenteling’. Updaten is het devies.

In de nacht van 6 op 7 april raakt het telsysteem van de oudere GPS-systemen vol en begint het weer bij nul. Een beetje zoals bij oudere auto’s vroeger, wanneer de kilometerteller na 99.999 kilometer weer op nul sprong. Daarvoor waarschuwt het Amerikaanse ministerie voor Homeland Security.

“Het terugzetten van de kalender kan leiden tot miscommunicatie tussen gps-satellieten en -ontvangers, zo schrijft TomTom op zijn website. “Hierdoor kan een aantal chips in navigatiesystemen bepaalde functies niet langer verwerken.” GPS-navigatie gebruikt een zeer nauwkeurige tijdmeting om de positie te bepalen en kan dan makkelijk de weg kwijt raken. Of het wordt heel traag, omdat het op zoek gaat naar satellieten op de plek waar deze 20 jaar geleden hingen.

Wil je narigheid voorkomen, controleer dan de softwareversie van het apparaat en benader indien nodig de leverancier van de navigatieapparatuur of de klantenservice van jouw automerk. Eigenaren van TomTom-navigatieapparaten kunnen bijvoorbeeld het serienummer op de website invoeren om te controleren of het systeem straks nog werkt. Nieuwere navigatiesystemen zijn pas over 157 jaar aan de beurt. Wie wil weten hoe het exact zit op bits en bytes-niveau, kan hier terecht