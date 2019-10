Helemaal mee in 2 minuten: luister naar HLN via Google Assistent en Spotify Redactie

25 oktober 2019

13u19 0 iHLN Luister jij graag naar de hoofdpunten van het nieuws waar en wanneer je wil? Goed nieuws! HLN is voortaan ook op beschikbaar via Google Assistent en als korte podcast op streamingdienst Spotify.

De hoogtepunten van HLN kan je nu ook beluisteren via de Google Assistent op je smartphone of via een slimme speaker. Geef Google Assistent het bevel “luister naar het laatste nieuws” of “praat met HLN”, en je krijgt meteen een kort fragment met alle hoofdpunten van het nieuws.



Luister je liever via Spotify? Open de app op je smartphone of pc en zoek naar ‘HLN’. Klik op de HLN-podcast en kies vervolgens de meest recente aflevering. In twee minuten ben je weer helemaal mee met belangrijkste nieuws. Tip: vergeet ook niet op ‘Volgen’ te klikken! Zo vind je de HLN-podcast altijd terug in je Spotify-bibliotheek.