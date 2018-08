Heeft Tinder de oorlog tussen datingapps definitief beslecht? Freek Evers

03 augustus 2018

15u44

Bron: De Morgen 0 iHLN Socialedatingapp Tinder mag meer frustratie dan matches opleveren, toch blijft de populariteit toenemen. Opvallend, uit logingegevens van Facebook blijkt dat andere datingapps niet mee profiteren van het succes. Heeft Tinder het pleit der datingapps beslecht?

Volgens data-analysebedrijf Thinknum is het duidelijk: Tinder heeft de strijd der datingapps gewonnen. Het baseert zich daarvoor op cijfers die het zelf verzamelde via Facebook-logins. Tinder geeft zelf geen officiële cijfers over gebruikersaantallen vrij.



De datingapp liet streamingdienst Spotify en het verslavende spelletje Candy Crush Saga achter zich als apps waar gebruikers zich het meest aanmelden met hun Facebook-account.



De data geeft nog interessante inzichten. Zo ziet Tinder jaarlijks meestal een stijging in gebruik tijdens de herfst. Mensen vinden blijkbaar troost om al snotterend op de sofa door potentiële dates te swipen. Opvallend dit jaar: net zoals bomen door de hitte hun bladeren al verliezen, lijken de gebruikscijfers van Tinder ook al op een herfst te wijzen.



Wat is er dan precies aan de hand? Digital Trends onderzocht of er zich bij andere datingapps een gelijkaardige evolutie aftekende. Niet zo, populaire apps zoals Bumble en OK Cupid zagen een lichte daling in hun activiteit.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN