Heeft Elon Musk gelijk en leven we allemaal in een computersimulatie? Deze wetenschapper denkt van wel

12 april 2019

21u25

Leven we allemaal in een computersimulatie en zijn we bijgevolg niet meer dan artificiële intelligentie? Het lijkt een compleet van de pot gerukt vraagstuk, maar sinds het in 1999 werd opgeworpen in de science fiction-trilogie The Matrix, krijgt de theorie steeds meer aanhangers. Rizwan Virk, een computerwetenschapper en aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) buigt zich in zijn boek The Simulation Hypothesis over de voor- en tegenargumenten van de theorie.

Is onze wereld een illusie en bestaan wij gewoon in een softwareomgeving op de servers van een of andere geavanceerde futuristische samenleving? Vandaag de dag wordt er over deze simulatiehypothese ernstig gedebatteerd in academische kringen. Onder andere Tesla-CEO Elon Musk is ervan overtuigd dat we hoogstwaarschijnlijk in een computersimulatie leven.

“Er is één kans op miljarden dat we leven in een echte realiteit”, zei Musk al in 2016. “40 jaar geleden hadden we Pong (een videospelletje, red.) – twee rechthoekjes en een punt. Nu, 40 jaar later, hebben we fotorealistische 3D-simulaties die miljoenen mensen per dag tegelijkertijd spelen en het wordt elk jaar beter. Weldra zullen we virtual reality hebben, we zullen augmented reality (toegevoegde realiteit, red.) hebben”, aldus Musk. “Als je uitgaat van enige vorm van verbetering, dan zullen de spelletjes niet meer te onderscheiden zijn van de realiteit.”

Technologische vooruitgang

Rizwan Virk onderzocht de hypothese voor zijn boek The Simulation Hypothesis. Een van de redenen waarom de theorie de laatste jaren zo aan populariteit wint, is de enorme technologische vooruitgang op vlak van computerspelletjes, zegt Virk. “In de jaren ’80 en ’90 waren computers niet krachtig genoeg om een wereld zoals World of Warcraft of Fortnite te renderen.”

Het is waarschijnlijker dat je een gesimuleerd wezen bent, omdat er veel meer gesimuleerde wezens dan biologische wezens bestaan. Rizwan Virk, MIT

Daarnaast wijst Virk, zelf een ontwikkelaar van videospelletjes, op het statistische argument waarmee Oxford-professor Nick Bostrom al in 2003 op de proppen kwam. Hij vertrok van de veronderstelling dat een samenleving op een bepaald moment erg realistische “vooroudersimulaties” begint te creëren. Aangezien elke server miljoenen of triljoenen gesimuleerde wezens bevat, zal het aantal gesimuleerde wezens daarom veel groter zijn dan het aantal biologische wezens.

“Als slechts één samenleving ooit met dergelijke simulaties begint, dan is het waarschijnlijker dat je een gesimuleerd wezen bent, omdat er veel meer gesimuleerde wezens dan biologische wezens bestaan”, aldus Virk, die schat dat onze samenleving zelf over uiterlijk een honderdtal jaren met dergelijke simulaties zal aanvangen.

Ik denk dat het waarschijnlijker is dat we in een simulatie leven, dan niet. Rizwan Virk, MIT

Rizwan wijst op grote vraagstukken uit de fysica die op dit ogenblik beter verklaard kunnen worden door de simulatiehypothese dan door de ‘aardse’ hypotheses die momenteel voorhanden zijn. “Als de wereld niet echt fysiek is, maar gebaseerd is op informatie, dan zou ik zeggen dat het een eenvoudigere verklaring kan zijn dat we leven in een simulatie die gebaseerd is op computerwetenschap en informatie”, stelt hij.

Voorspellingen

Waarom zou iemand al die energie stoppen in het creëren van een gesimuleerde samenleving, kan je je afvragen. “Het is best mogelijk dat wie onze simulatie creëert, wil te weten komen hoe het met een beschaving, die zelf keuzes kan maken, zal aflopen. Zouden we onszelf vernietigen? Zouden we kernwapens creëren? Zouden we onze eigen simulatie creëren?”, licht Virk toe.

“Ik denk niet noodzakelijk dat we in een simulatie leven die slechts één doel heeft, zoals kijken hoe we de klimaatverandering kunnen aanpakken. In de plaats daarvan, net zoals in een videospel met meerdere spelers, heeft elk personage zijn persoonlijke doelstellingen en de keuzevrijheid om te beslissen wat er gaat gebeuren.” Op die manier is ieder personage een experiment op zichzelf, stelt hij.

Na zijn onderzoek is Virk geneigd om zich bij de stelling van Elon Musk aan te sluiten. Hij schat de kans dat we in een simulatie leven tussen de 50 en de 100 procent. “Ik denk dat het waarschijnlijker is dat we in een simulatie leven, dan niet.”