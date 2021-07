Hebben TikTok en Instagram geen geheimen voor jou? Dan ben jij misschien wel de socialmediajournalist die we zoeken

Autopsie bevestigt hoe softwarepi­o­nier John McAfee in Spaanse cel om het leven kwam

29 juni Een autopsie wijst uit dat softwarepionier John McAfee (75) uit het leven is gestapt in zijn cel in de gevangenis van Barcelona. Dat schrijft de Spaanse krant El Païs op basis van verschillende bronnen dicht bij het onderzoek. McAfee werd afgelopen woensdag dood aangetroffen. Hij zat in Spanje in de cel nadat hij in de VS beschuldigd was van belastingontduiking.