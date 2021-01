Handig voor al wie geregeld in slaap valt met Netflix nog op? Streamingdienst test timerfunctie

Meer dan 1 miljard iPhones in gebruik na recordkwar­taal van Apple door sterke vraag naar nieuwe iPhone

28 januari Techbedrijf Apple heeft voor het eerst een omzet behaald van meer dan 100 miljard dollar (82,6 miljard euro) in één kwartaal. De onderneming profiteerde van sterke verkopen van de nieuwe iPhone-modellen in de feestdagenperiode. Meer mensen hadden op de iPhone 12 gewacht omdat dit de eerste iPhone was die geschikt is voor het 5G-netwerk. CEO Tim Cook zei dat er nu meer dan 1 miljard iPhones in gebruik zijn.