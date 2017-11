Hackers stelen mailadressen en paswoorden van 1,7 miljoen gebruikers bij Imgur Koen Van De Sype

Bron: Imgur, ZDNet 2 Imgur iHLN De populaire fotowebsite Imgur is gehackt en daarbij zijn de e-mailadressen en paswoorden van maar liefst 1,7 miljoen gebruikers gestolen. Dat heeft het bedrijf achter de site zelf bekendgemaakt, nadat een researcher een gigantisch lek ontdekte in het dataverkeer van 2014.

De researcher – Troy Hunt van de website Have I Been Pwned – stuurde donderdagmiddag een e-mail naar Imgur om het bedrijf op de hoogte te stellen. “De man houdt zich bezig met datalekken en geloofde dat hij ook data toegestuurd had gekregen van gebruikers van onze site”, aldus Chief Operating Officer Roy Sehgal. “We hebben de data gecheckt en het bleek effectief om gegevens van onze gebruikers te gaan.”

Telefoonnummers

Imgur drukte erop dat het alleen om mailadressen en paswoorden gaat en niet om persoonlijke gegevens. “Imgur heeft nog nooit gevraagd naar echte namen, adressen, telefoonnummers en andere gegevens die gebruikers kunnen identificeren”, klinkt het in een officiële mededeling.

Hoe de hackers erin slaagden om de gegevens vast te krijgen is nog niet duidelijk. “Dat wordt nog onderzocht”, aldus Sehgal. “Paswoorden worden altijd gecodeerd in ons systeem, maar het is mogelijk dat het toch gekraakt is omdat we toen een oud algoritme gebruikten. Vorig jaar kreeg het een update.”

Paswoord

Betrokken gebruikers werden sinds vrijdag al op de hoogte gesteld via het mailadres waarmee ze zich registreerden. Met de vraag om hun paswoord te wijzigen. “Daarmee is het opnieuw bewezen dat je een paswoord best regelmatig vernieuwt”, klinkt het nog.

Imgur telt in totaal 150 miljoen maandelijkse gebruikers.