Hackers kunnen via WhatsApp aan je foto’s en video’s: dit kan je doen avh

05 februari 2020

16u07 67 iHLN Cyberexperts hebben een veiligheidslek in berichtenapp WhatsApp ontdekt die hackers in staat stelt je volledige account over te nemen en zelfs berichten in jouw naam te versturen. Bovendien kunnen mensen met slechte bedoelingen dankzij het lek je foto’s, video’s of andere bestanden inkijken en verspreiden. Wie WhatsApp op zijn iPhone heeft staan, updatet best zo snel mogelijk de app.

Dankzij end-to-end encryptie is het voor hackers in principe onmogelijk om je WhatsApp-berichten te lezen. Maar experts van cybersecuritybedrijf PerimeterX hebben verschillende zwaktes in de app gevonden. Door gebruikers te laten klikken op geïnfecteerde links in WhatsApp-berichten, kunnen hackers toegang krijgen tot jouw account.

Het veiligheidslek stelt hackers in staat om berichten in jouw naam te versturen of al jouw opgeslagen bestanden in te kijken en te verspreiden. Gevoelige foto’s, video’s en gesprekken, maar ook paswoorden liggen zo dus voor het grijpen. “Een van de meest gebruikte berichtenapps is niet zo veilig als we dachten”, waarschuwt PerimeterX.

Ben ik in gevaar?

Enkel mensen die WhatsApp op desktop (PC en Mac) én iPhone gebruiken, zijn in gevaar. Wie enkel WhatsApp op iPhone gebruikt, moet zich geen zorgen maken. Ook Android-gebruikers zijn niet in gevaar.

Wat kan ik doen?

Gebruikt u WhatsApp zowel op desktop als op iPhone, dan update je de app best zo snel mogelijk, op je iPhone én je computer. Het veiligheidslek werd al in december gedicht, maar zonder update ben je nog altijd kwetsbaar voor hackers. Zorg er dus zeker voor dat je met de nieuwste versie van de app werkt.

Zo ben je hackers te slim af

Klik niet zomaar op onbekende of verdachte links in WhatsApp. Zo herken je kwaadaardige links:

• Berichten die meer op een stuk code lijken dan op gewone tekst.

• Een kwaadaardig bericht werkt enkel als het de tekst ‘javascript’ bevat. Wees dus op je hoede wanneer dat woord verschijnt.

• Klik niet op een link in een bericht van een onbekende afzender.

• Wees ook op je hoede als de link een preview heeft, want ook die kunnen kwaadaardig zijn. Open een link enkel als die van een betrouwbare bron komt.