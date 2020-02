Hacker die geheime documenten van Nintendo buitmaakte moet 235.000 euro betalen HR

03 februari 2020

15u08

Een 21-jarige hacker uit Californië moet de gevangenis in, omdat hij geheime documenten van Nintendo heeft gestolen. Op zijn eigen ondergrondse forum schepte Ryan Hernandez, alias RyanRocks, daarover op. Bovendien bleek de man ook kinderporno te bezitten.

Hernandez en een vriend wisten door phishing de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Nintendo-medewerker in handen te krijgen. Ze logden in en downloadden vervolgens vertrouwelijke bestanden over spelcomputers en games. Zo wisten ze dat Nintendo bezig was met de ontwikkeling van de Switch, voordat het bedrijf het bedrijf dit naar buiten had gebracht. Dit zette Hernandez op zijn eigen site.

Toen Hernandez dit deed, in 2016, was hij minderjarig. De Amerikaanse recherche sprak met hem en zijn ouders en Hernandez beloofde zijn leven te beteren. Dat deed hij niet. Tussen juni 2018 en juni 2019 brak hij meerdere keren in op Nintendo-servers. Hij haalde daar geheime informatie over games en spelcomputers en zette dit onder meer op Twitter en Discord. Daarnaast had hij een eigen site, Ryan's Underground Hangout, waar hij opschepte over wat hij had gedaan.

Kinderporno

Toen agenten zijn huis doorzochten, werden Hernandez’ harde schijven in beslag genomen en onderzocht. Daarop bleek hij meer dan duizend kinderpornofoto’s en -filmpjes te hebben staan.

Hernandez heeft een bekentenis afgelegd en een schikking getroffen. Als het aan de aanklagers ligt, krijgt hij drie jaar gevangenisstraf, Daarnaast moet hij bijna 260.000 dollar (bijna 235.000 euro) schadevergoeding betalen aan Nintendo. Hernandez komt ook op een lijst van zedendelinquenten.