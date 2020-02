Grote techbeurs in Barcelona voor eerst in 33 jaar afgeblazen wegens coronavirus kv

12 februari 2020

20u55

Het Mobile World Congress (MWC), dat eind deze maand zou plaatsvinden in Barcelona, gaat niet door. Dat hebben de organisatoren vandaag beslist. Het MWC is een van de grootste telecombeurzen ter wereld.

Volgens John Hoffman, de CEO van congresorganisator GSMA, zijn de omstandigheden in Barcelona en Spanje "veilig en gezond". Maar "de globale bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus" maakt het onmogelijk om het evenement dit jaar te organiseren.

De beslissing komt er nadat heel wat grote bedrijven al hadden afgezegd voor de beurs. Onder meer Facebook, Cisco, LG, Ericsson, Amazon, Sony, Deutsche Telekom, Intel, Nokia en AT&T lieten al weten hun kat te zullen sturen.



Het MWC zou normaal van 24 tot en met 27 februari plaatsvinden in Barcelona. De beurs krijgt doorgaans zowat 110.000 bezoekers over de vloer. Het is de eerste keer in de 33-jarige geschiedenis van het evenement dat het congres niet doorgaat.