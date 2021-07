Grote hackaanval ‘gijzelt’ tweehonderd bedrijven

gamereview Telekinese en ouderwets slashen vormen gouden combo in nieuwe game Scarlet Nexus

25 juni We bevinden ons in de toekomst. Monsterlijke wezens, die we nog het beste kunnen omschrijven als rozenperkjes met bokkenpoten onder, vallen uit de lucht. Het zijn The Others, en ze komen onze hersens opvreten. Je zou deze intro kunnen lezen met een gewichtige Amerikaanse stem, maar deze maffe insteek kan niet anders zijn dan Japans. Welkom bij Scarlet Nexus, een specialleke.