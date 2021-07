“Grote cyberaanval raakte tot 1.500 bedrijven wereldwijd”

TikTok laat video's van drie minuten toe en verwijdert meer dan 7 miljoen accounts van minderjari­gen

2 juli Liefhebbers kunnen voortaan video’s met een lengte tot drie minuten op TikTok posten. De limiet was tot nu toe maar een minuutje. Het Chinese bedrijf achter de video-app geeft voor het eerst ook cijfers van verwijderde accounts mee. Dat waren er, in het eerste kwartaal van dit jaar, meer dan zeven miljoen van kinderen jonger dan dertien en in totaal zelfs meer dan elf miljoen.