Grote belangstelling om op afstand samen naar Netflix te kijken Jill Casters

19 maart 2020

14u45

Bron: De Morgen 1 iHLN Een Netflix Party, zo heet het: met meerdere mensen tegelijk naar Netflix kijken, maar dan op afstand. En de optie heeft plots massaal succes.

Wie deelneemt aan een Netflix Party, krijgt aan de rechterkant van zijn scherm een balk te zien om te kunnen chatten. Als één iemand pauzeert, wordt het beeld bij iedereen stilgezet.

Deze mogelijkheid bestaat al lang, via een zogenoemde Chrome-extensie. Maar met de coronacrisis mag Netflix Party zich ineens in grote belangstelling verheugen. Zo veel, dat de ontwikkelaars er extra servers bij hebben moeten plaatsen. Het werkt simpel: installeer de extensie, hierna verschijnt naast de adresbalk een knop ‘NP’. Wie in Chrome Netflix opstart, kan vervolgens op deze knop drukken en een link naar zijn vrienden sturen. Niet onbelangrijk: elke kijker heeft een eigen Netflix-account nodig om te kunnen deelnemen aan een Netflix Party.

Gisteren raakte bekend dat de coronacrisis mogelijk gevolgen heeft voor de beeldkwaliteit van streamingplatformen als Netflix. Een lagere kwaliteit moet overbelasting van het internet voorkomen.