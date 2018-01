Grote baas Apple vindt dat kinderen niet op sociale media thuishoren FT

22 januari 2018

11u35

Bron: The Guardian 0 iHLN Als u denkt dat CEO van Apple, Tim Cook, technologie alleen maar de hemel inprijst, bent u fout. De topman vindt dat kinderen niet thuishoren op sociale media en verwijst daarvoor naar z'n neefje. "Technologie mag niet alles domineren", klinkt het.

Apple biedt leerlingen en studenten sinds vorig jaar een cursus aan waarin ze leren programmeren. De opleiding bestaat in de Verenigde Staten al sinds mei, maar komt ook naar Europa. Zelfs naar ons land, al is het vooralsnog niet duidelijk welke scholen er gebruik van zullen maken. De CEO kwam zijn project afgelopen vrijdag voorstellen in het Britse Harlow. En hoewel Cook dag in dag uit met technologie bezig is, is het volgens hem niét 'de heilige graal'.

"Ik geloof niet altijd in het gebruik ervan. Zo ben ik niet de persoon die zal zeggen dat je succesvol wordt door altijd maar technologie te gebruiken", zei hij tijdens een toespraak. "Meer zelfs: technologie mag onze levens niet domineren. Er zijn nog altijd dingen die technologie ons niet kan leren. We (Apple, red.) heeft gefaald in de missie dat je enkel en alleen nog techniek hoeft te gebruiken." Zo zegt Cook nog: “In een lesprogramma over literatuur bijvoorbeeld heb je technologie niet nodig.”

Die uitspraken komen er niet zomaar. Apple werd er onlangs van beschuldigd te weinig te doen tegen smartphoneverslaving. Zo is er steeds meer bewijs dat kinderen en jongeren negatieve gevolgen ondervinden van smartphonegebruik. In een open brief trokken twee aandeelhouders van Apple aan de bel. Ze vroegen het bedrijf opties toe te voegen aan iOS zodat ouders het smartphonegebruik van hun kinderen aan banden kunnen leggen. Apple zelf zegt dat hun besturingssysteem al uitgebreid werd om het iPhone-gebruik in te perken.

"Ik heb zelf geen kinderen", zei Cook nog, "maar wel een neefje". Ook bij hem ziet hij de nadelen van veelvuldig smartphonegebruik. "Zo zou ik kinderen niet toelaten op sociale media te zitten. Je moet grenzen opleggen."