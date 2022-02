Grootste waardedaling op één dag ooit in Amerikaanse beursgeschiedenis: Facebook-moeder in één klap bijna 200 miljard dollar minder waard

Het aandeel van Meta, de moedermaatschappij van Facebook en Instagram, is donderdag op Wall Street 25 procent lager geopend. Het bedrijf van Mark Zuckerberg is zo in één klap bijna 200 miljard dollar (177 miljard euro) minder waard. De koersdaling is erg uitzonderlijk maar was te voorzien, want woensdagavond kreeg het aandeel al flinke klappen. De aanleiding zijn zwakke kwartaalresultaten en sombere vooruitzichten.

Facebook-moeder Meta publiceerde woensdagavond bijzonder tegenvallende resultaten: het aantal actieve gebruikers van Facebook blijkt voor het eerst gedaald te zijn in het laatste kwartaal en het sociaal netwerk verwacht ook minder reclame-inkomsten. Dat nieuws bezorgde beleggers grote kopzorgen: het aandeel dook na beurshandel prompt ruim 20 procent lager. Zo’n sterke koersval was ongekend voor het bedrijf van Zuckerberg, dat sinds zijn beursgang in 2012 op één uitzondering na elk jaar in waarde steeg.

Vandaag opende Meta op Wall Street 25 procent lager. Het bedrijf is zo in één klap bijna 200 miljard dollar (177 miljard euro) minder waard. Het is in dollars zelfs de grootste waardedaling ooit op één dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis, meldt financieel persbureau Bloomberg. Ook het vermogen van Zuckerberg smolt door de koersval weg. Hij verloor in één klap bijna 28 miljard dollar (25 miljard euro). Voor de beurscrash was zijn belang volgens documenten van de SEC 113 miljard dollar (99 miljard euro) waard.

De koersval sleurde ook de Nasdaq-index een flink pak lager: -2,29 procent na ongeveer een half uur handel. Andere socialemediabedrijven als Snap en Twitter verloren respectievelijk 20 en 6,5 procent.

Het dagelijkse aantal gebruikers van Facebook daalde in het laatste kwartaal van 2021 met bijna een miljoen, raakte woensdagavond bekend. In absolute cijfers valt dat mee, want Facebook telt nog altijd 1.929 miljard actieve gebruikers. Maar de vorige kwartalen was er wel nog een groei met 22 en 30 miljoen gebruikers. Een teken aan de wand voor het sociaal netwerk. Het groeide de afgelopen 17 jaar ook élk kwartaal.

Concurrentie van TikTok

Zuckerberg verwees in een teleconferentie uitdrukkelijk naar de concurrentie van de TikTok-app. Facebook wil daarom meer inzetten op zijn video-applicatie Reels, maar de reclame-inkomsten van Reels liggen lager. Moederbedrijf Meta rekent voor het eerste kwartaal op een omzet tussen de 27 en 29 miljard dollar (tussen de 24 en 26 miljard euro). Dat is lager dan de 30 miljard dollar (27 miljard euro) die analisten hadden verwacht.

Minder inkomsten

Meta verwacht de komende tijd sowieso minder inkomsten uit advertenties, nu bedrijven steeds meer last hebben van de aanhoudend hoge inflatie en verstoringen in de leveringsketen. Die zullen ervoor zorgen dat ze zullen snijden in hun advertentiebudget, aldus het techbedrijf, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken.

Ook voelt Meta nog altijd de gevolgen van een verandering in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Daardoor kunnen apps extern veel minder gebruikers volgen en wordt de plaatsing van advertenties minder gericht. Die reclames leveren dan ook minder op voor Meta.

Het moederbedrijf sloot het slotkwartaal van 2021 uiteindelijk af met een lagere winst op een hogere omzet. Onder de streep hield het bedrijf 10,3 miljard dollar (9,1 miljard euro) over. Dat was 8 procent minder dan een jaar eerder. De omzet steeg met een vijfde tot 33,7 miljard dollar (29,8 miljard euro). Daarbij stegen de kosten met 38 procent tot ruim 21 miljard dollar (18,6 miljard euro).

‘Metaverse’

Meta maakte overigens voor het eerst meer gedetailleerde cijfers bekend over zijn virtual reality-activiteiten. Op termijn moeten die de digitale wereld ‘Metaverse’ creëren, voor Zuckerberg een belangrijke groeimotor. Dat is een virtuele wereld waar we kunnen werken, spellen spelen en kunnen afspreken met vrienden.

In het laatste kwartaal steeg de omzet van de Reality Labs-divisie tot 837 miljoen dollar (742 miljoen euro), tegen 717 miljoen dollar (636 miljoen euro) het jaar voordien. Tegelijkertijd nam het exploitatieverlies toe, van ongeveer 2,1 naar 3,3 miljard dollar (2,9 miljard euro).

Het bedrijfsonderdeel Reality Labs maakt de hardware voor virtual reality (VR) en augmented reality (AR) waar Meta de komende jaren veel geld in investeert. Daarmee lopen de kosten bij het onderdeel verder op. De divisie investeert fors in onderzoek en ontwikkeling en volgens financieel directeur Dave Wehner zullen de uitgaven ook dit jaar blijven stijgen.

