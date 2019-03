Grootste panne voor Facebook ooit: geen cyberaanval, wel “waterval aan problemen”



ADN

14 maart 2019

18u11

Bron: Belga, ANP 0 iHLN De urenlange panne bij Facebook gisteren werd veroorzaakt door een "wijziging aan de serverconfiguratie die een waterval aan problemen teweegbracht". Dat zegt de techgigant in een mededeling. Het zou gaan om de grootste panne ooit voor het bedrijf.

Facebook was gisteren voor veel gebruikers urenlang niet toegankelijk, net als de onderdelen Messenger, Instagram en WhatsApp. Ook vandaag was er nog hinder.

Gisteren liet het bedrijf weten dat de kwestie niet gerelateerd was aan een cyberaanval. Een wijziging aan de serverconfiguratie blijkt nu de oorzaak. “We hebben de problemen opgelost en onze systemen zijn de voorbije uren weer hersteld. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak”, aldus het technologiebedrijf vandaag in de mededeling.



Het aandeel van Facebook verloor bij de opening van de beurs in New York 2,42 procent, en was nog 196,34 dollar waard. En de een zijn dood is de ander zijn brood: toen Facebook en Instagram kampten met de storing, profiteerde concurrent Telegram volop. De chatapp kreeg in een dag tijd 3 miljoen nieuwe gebruikers erbij, zei oprichter Pavel Doerov volgens techsite TechCrunch.