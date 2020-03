Grootste gamebeurs ter wereld geannuleerd KVDS

11 maart 2020

10u34

Bron: Belga 3 iHLN De Electronic Entertainment Expo (E3), de jaarlijkse videogameconferentie in Los Angeles, gaat niet door als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Dat melden verschillende Amerikaanse media, zoals Ars Technica en Bloomberg. Zij baseren zich op bronnen binnen de organisatie.

De E3 vindt normaal gezien plaats in juni. De conferentie is het grootste event in de game-industrie. Daar tonen bedrijven hun nieuwe hardware en kondigen ze ook nieuwe spelletjes aan. Gameliefhebbers keken uit naar de editie van dit jaar, om meer te weten te komen over de nieuwste spelconsoles van Microsoft en Sony. Die moeten eind dit jaar op de markt komen.

Vluchten

Ars Technica meldde het nieuws als eerste. Het gameproductiebedrijf Devolver Digital bevestigde het bericht min of meer door op Twitter te melden dat iedereen de vluchten en hotels wel kon annuleren. Op de website van de conferentie staat voorlopig nog niets over een afgelasting. Wel meldt de organisatie de situatie dagelijks te bekijken en te evalueren. Volgens Bloomberg zal organisator Entertainment Software Association de afgelasting officieel aankondigen rond 9.30 uur lokale tijd in Los Angeles (17.30 uur Belgische tijd).





Door de bezorgdheid rond het coronavirus zijn al veel evenementen geannuleerd. In de Verenigde Staten gaan onder meer het tennistoernooi Indian Wells en het festival Coachella niet door.

Wereldwijd hebben zeker 119.000 mensen het virus opgelopen. Ruim 4.000 mensen zijn eraan overleden. Minstens 65.000 mensen zijn volledig hersteld. De meeste besmettingen zijn gemeld in China, waar het virus uitbrak.

