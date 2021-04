Grootste datalek van wachtwoorden ooit in Nederland: miljoenen privégegevens gestolen op webshop ‘Allekabels’, minstens 146.000 Belgen slachtoffer

De persoonlijke gegevens van zo'n 3,6 miljoen mensen werden eind januari op een hackersforum te koop aangeboden voor een bedrag van 15.000 euro. De slachtoffers zijn klanten van de webshop Allekabels, een Nederlands bedrijf dat kabels voor onder meer computers en smartphones verkoopt.

Ook de Belgische afdeling van de webshop is getroffen. Volgens RTL-onderzoeksjournalist Daniël Verlaan gaat om minstens 146.000 Belgen, zo meldt hij aan Datanews. Hij vond 146.000 mailadressen met een .be-extensie terug in de gestolen database. Het werkelijke aantal Belgen ligt waarschijnlijk veel hoger aangezien Belgen met een Gmail- of ander adres nog niet zijn meegeteld.

In totaal gaat het om zo’n 2,6 miljoen unieke e-mailadressen die zijn gekoppeld aan namen, woonadressen, telefoonnummers, geboortedata en versleutelde wachtwoorden. Daarmee is dit lek het grootste datalek van wachtwoorden ooit in Nederland.

Een miljoen andere gegevens zijn persoonlijke gegevens van mensen die via een webshop als Bol.com en Amazon iets bij Allekabels hebben besteld. Daarvan zijn geen e-mailadressen of wachtwoorden gelekt. Tot slot zijn ook zo’n 109.000 IBAN-nummers van klanten gestolen en verhandeld.

De ‘advertentie’ op het hackersforum om de gegevens te verkopen, is maanden geleden al verwijderd. Dat wijst erop dat alle gegevens al verkocht zijn. Cybercriminelen gebruiken de gegevens dus al volop om mensen te hacken of op te lichten.

Verdachte zaak

Allekabels was al sinds februari op de hoogte van hun datalek. Toen bleek het ‘maar’ om 5.000 klantgegevens te gaan en zou een medewerker de gegevens hebben verspreid, zo meldde de webshop. Die persoon werd intussen ontslagen.

Volgens RTL Nieuws wist Allekabels echter op dat moment al dat hun volledige database was gelekt, en niet alleen een duizendtal gegevens. De webshop zou enkel de mensen hebben geïnformeerd die wisten dat hun gegevens bij Allekabels zijn gelekt. Constantijn Souren, operationeel directeur van Allekabels, beweert dat de grote hack “compleet nieuw” is voor het bedrijf.

Wat te doen?

Als je een account hebt aangemaakt bij Allekabels verander je het best zo snel mogelijk je wachtwoord. Als je datzelfde wachtwoord ook gebruikt voor bijvoorbeeld je Facebookaccount of mail, verander je daar ook beter je paswoord. Het is tot slot ook belangrijk dat je extra alert blijft voor frauduleuze e-mails of telefoontjes, van mensen die je misschien willen oplichten.

