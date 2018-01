Groot cryptoplatform ligt al twee dagen plat, gebruikers panikeren FT

23u11 7 ANP De euro en Bitcoin. Veel mensen zien de digitale munt als investering terwijl economen waarschuwen voor een bubbel. iHLN Kraken, een van de grootste platformen waar gebruikers hun cryptomunten kunnen beheren, ligt al twee dagen plat. Sommige beleggers panikeren.

De marktplaats voor cryptomunten, waaronder bitcoin, ging afgelopen woensdag plat voor een systeemupdate die ruim van tevoren was aangekondigd. Goed twee dagen later blijft het scherm zwart, Kraken is nog altijd niet operationeel.

Het platform zelf laat weten dat IT'ers tijdens de installatie een softwarefout hebben ontdekt die lastig op te lossen lijkt. Het zou gaan om een "bug" die tijdens de wekenlange testfase niet aan het licht gekomen is. Sommige investeerders krijgen het warm en vrezen dat ze hun geld niet meer terug zullen zien. Kraken zelf stelt zijn gebruikers gerust en zegt dat ze niet hoeven te vrezen. Al is de paniek niet verwonderlijk: het zou immers niet de eerste keer zijn dat een groot handelsplatform voor bitcoins of andere cryptovaluta's door criminelen wordt gekraakt.

RV Het bericht dat op de website verschijnt.