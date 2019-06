Groepsvordering tegen Facebook wegens schending privacy heeft succes Lieven Desmet

02 juni 2019

17u17

Bron: De Morgen 0 iHLN Bijna 42.000 mensen hebben zich ingeschreven voor de groepsvordering tegen Facebook in België. Zo’n 250.000 mensen deden dat op Europees niveau. Dat maakt Ivo Mechels van Test-Aankoop bekend via Twitter.

De consumentenvereniging werkt samen met zusterorganisaties als OCU in Spanje, Altro Consumo in Italië en Deco Proteste in Portugal. Ze zijn een groepsvordering gestart voor alle Facebook-gebruikers, waarbij een schadevergoeding wordt geëist van minstens 200 euro per persoon wegens misbruiken van privégegevens. Het initiatief is een rechtstreeks gevolg van het schandaal rond Cambridge Analytica. De gegevens van meer dan 87 miljoen Facebook-gebruikers werden gedeeld met dat bedrijf zonder dat die daarmee hadden toegestemd.

De consumentenverenigingen menen dat het schandaal slechts het topje van de ijsberg is van een praktijk waarbij Facebook op grote schaal gegevens van gebruikers verzamelt zonder hun toestemming te vragen of hen op de hoogte te brengen. “Gebruikers moeten te allen tijde baas zijn van hun eigen gegevens, weten waarvoor die worden gebruikt en een correcte vergoeding ontvangen voor de toegevoegde waarde die hun gegevens hebben betekend voor ondernemingen die er gebruik van hebben gemaakt”, klinkt het.

