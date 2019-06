Groen licht voor proces tegen Facebook na lek waardoor hackers toegang kregen tot gegevens van 30 miljoen gebruikers ADN

24 juni 2019

12u48

Bron: ANP 0 iHLN Facebook moet voor de rechter komen voor een privacylek dat vorig jaar naar buiten kwam. Hackers hadden toegang kunnen krijgen tot de accounts en persoonlijke informatie van ongeveer 30 miljoen gebruikers. Een groep gebruikers klaagde Facebook aan wegens nalatigheid. Het bedrijf vroeg een rechter om het proces tegen te houden, maar dat verzoek is afgewezen. Het proces mag dus doorgaan.

Het lek is ontstaan in juli 2017 toen Facebook de functie om video’s te uploaden aanpaste.

De hackers maakten gebruik van een fout in de code van de 'View As'-functie. Daarmee kunnen Facebookgebruikers zien hoe hun profiel er voor anderen uitziet. Die functie is tijdelijk uitgeschakeld.



De miljoenen getroffen accounts moesten uit veiligheidsoverwegingen opnieuw inloggen als ze Facebook in willen of een website of app die aan het sociale netwerk is gekoppeld. De gebruikers kregen bovendien een melding met uitleg.