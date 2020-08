Google vraagt voortaan toestemming om je af te luisteren LH

05 augustus 2020

21u25

Bron: Belga 6 iHLN Google wil weer geluidsopnames van stemmen die zijn producten met spraakbesturingssystemen genereerden gebruiken om door mensen te laten beoordelen. Het bedrijf gaat voortaan wel eerst jouw toestemming vragen. Zo schrijft technieuwswebsite The Verge. Verschillende mensen die de spraakbesturingssystemen van Google regelmatig gebruiken zoals bij Google Assistent, Google Home of Google Maps zouden een mail krijgen.

Vorige zomer kwamen verschillende technologiebedrijven zoals Google, Microsoft en Amazon in opspraak toen aan het licht kwam hoe ze bepaalde geluidsopnames van stemmen die hun producten genereerden door mensen lieten beluisteren en beoordelen om de producten te verbeteren. Enkele geluidsopnames werden zelfs gelekt en bleken soms zeer gevoelige informatie te bevatten, zo berichtte VRT NWS in juli 2019.

Na de schandalen hebben de technologiebedrijven naar hun gebruikers toe proberen verduidelijken hoe ze de audiogegevens gebruiken en hebben de meeste de mogelijkheid aan gebruikers gegeven om 'het afluisteren' gedeeltelijk uit te zetten. Maar Google was daar vanwege een onderzoek van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteit vanaf september zelfs wereldwijd volledig mee gestopt, tot nu.

In een mail die sommige gebruikers onlangs kregen maakt Google duidelijk dat de optie standaard uit staat en er dus niet naar opnames van jou wordt geluisterd, tenzij je dat zelf in de instellingen aanpast. In de mail, die gericht is aan gebruikers die regelmatig de producten met spraakbesturing gebruiken, vraagt Google om de optie voor het gebruik van audio-opnames weer aan te zetten.

In dat geval, zo legt het bedrijf uit, kan je je gegevens nog bekijken of verwijderen vooraleer ze worden geanonimiseerd en doorgestuurd naar menselijke beoordelaars. Ze worden dan 18 maanden opgeslagen en uiteindelijk automatisch verwijderd.

Lees ook: 34 miljoen euro omzet per uur (!): zo indrukwekkend zijn coronaresultaten van techreuzen