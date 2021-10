Google plaatst geen advertenties meer bij nepnieuws over klimaat

Google voegt context toe aan zoekresul­ta­ten tegen desinforma­tie

30 september Google gaat details en context toevoegen bij onderwerpen en bronnen van zijn zoekmachineresultaten. Met die stap wil het concern Amerikaanse gebruikers helpen meer kennis te krijgen over de oorsprong van digitale informatie. Ook wil het bedrijf voorkomen dat desinformatie wordt verspreid. Of de dienst er ook in andere landen komt, is nog niet bekend.