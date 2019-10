Orange Gesponsorde inhoud Google Nest wordt dé centrale hub voor je slimme woning Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

0

Het gemiddeld aantal smarthome-apparaten in onze woningen loopt in sneltempo op. Waar we enkele jaren geleden nog onder de indruk waren van robotstofzuigers, zit ons huis inmiddels vol intelligente apparaten, van de deurbel en de lampen tot zelfs de koelkast. Met zoveel slimme technologie in huis dwingt een centrale hub zich op, om alles vlotjes met elkaar te laten communiceren. Gelukkig heeft Google sinds kort Google Nest in België gelanceerd.

Met de Google Nest Hub koppel je alle slimme apparaten in huis aan elkaar, zodat je ze met één simpel spraakcommando kan bedienen. De Hub is dus letterlijk de centrale hub van je smart home. Ja, er zijn nog apparaten op de markt die dit kunnen, maar de Google Nest Hub is eveneens uitgerust met een 7-inch LCD touchscreen met ambient EQ-lichtsensor.

Veel meer dan een slimme speaker

Daarom is de Google Nest Hub (129 euro) veel meer dan een intelligente speaker. Naast alle andere commando’s die je via Google Assistant kunt geven, is het dankzij het scherm ook mogelijk om ‘Hey, Google, laat me de camera bij de voordeur zien’ te zeggen. Of meteen een instructiefilmpje op YouTube te zien wanneer je vraagt wat de beste manier is om een avocado te pellen. Het scherm biedt hierdoor flink wat meerwaarde. Wie daar echter geen behoefte aan heeft, kan nog altijd een schermloze variant kiezen. De Google Nest Mini is met 59 euro een van de goedkoopste smart speakers op de markt.

En hij spreekt Vlaams

Samen met de lancering van de Google Nest Hub in België, onthult Google ook enkele nieuwe partners zoals Stievie, VRT NWS, bpost, Colruyt, B-rail, KMI, verschillende Belgische radiozenders en diverse financiële instellingen. Dat betekent dus dat Google Home Nest niet enkel welbespraakt maar – eindelijk – ook Vlaams is.

In cijfers

78% van de Belgische Google Home-gebruikers is mannelijk

82% van de Belgische Google Home-gebruikers is 25 tot 45 jaar oud

50% van de gebruikers wereldwijd vindt de keuken de ideale locatie voor een Google Nest Hub

En wat met privacy?

Nog een heikel punt bij slimme speakers: privacy. Want niet iedereen wil dat Google weet dat je voor de derde keer deze week pizza bestelt, de thermostaat een graad lager draait als je schoonmoeder komt of elke donderdag romantische muziek in de slaapkamer nodig hebt.

Om Google Nest Hub (of Mini) te gebruiken, moet je wel degelijk toestemming geven voor het volgen van je activiteiten. Google bewaart al je vragen en opdrachten op de Mijn Activiteit-pagina in je Google-account om je ervaring te verbeteren. Maar doet er verder niets mee. Bovendien verwijder je die geschiedenis in een paar muisklikken. Info verkopen of delen met derden? Dat doet de techgigant nooit.

Overtuigd? Wie nu intekent voor een jaarabonnement bij Orange (Koala, Cheetah, Arend (Premium), Love Duo/trio) krijgt een exclusieve korting. Je betaalt dan slechts 9 euro i.p.v. 59 euro voor een Google Nest Mini of 49 euro i.p.v. 129 euro voor een Google Nest Hub. Bestaande klanten profiteren eveneens van deze actie.