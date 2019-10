Orange Gesponsorde inhoud Google Nest Hub of toch maar de Mini: welke past het best bij jouw levensstijl? Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

Iedereen kent het verhaal van het bos en de bomen. Als het aanbod te groot wordt, weet je niet meer wat kiezen. Dat geldt tegenwoordig zeker voor smart speakers, die steeds populairder worden. Sinds kort is Google Nest ook in België gelanceerd, in de vorm van twee smart speakers: Google Nest Hub en Google Nest Mini. Overweeg je wel een smart speaker, maar weet je niet goed welke het wordt? We zetten de belangrijkste features en verschillen even op een rijtje.

Met zowel de Nest Hub als de Nest Mini haal je een virtuele assistent in huis die je dagelijks leven zowel makkelijker als leuker maakt. De ene – Nest Hub – is groter en komt met een smart display, terwijl de andere – de naam geeft het al aan – compacter is, iets minder zichtbaar en zich als een smart ninja gedraagt terwijl hij je door de dag helpt.

Hup, hub of op naar mini?

Het is altijd goed om jezelf de vraag te stellen: “Waarvoor wil ik de smart speaker gebruiken?” Ben je helemaal in de ban van smart homes of reken je jezelf tot mensen die graag een gadget in huis halen? Wil je je hele huis aansturen met een centrale smart speaker of heb je genoeg met een kleine smart speaker in één ruimte?

Dit kunnen ze allebei

De Google Nest Mini mag je gerust beschouwen als een kleine, krachtige helper voor thuis; goedkoper dan de Google Nest Hub, maar met dezelfde basisfeatures. Met zowel de Mini als de Hub stream je bijvoorbeeld Spotify en YouTube Music. Verder krijg je van beide smart speakers info over het weer, het verkeer en je ochtendroutine: je stelt in wat je ’s ochtends graag wil horen (je afspraken voor die dag, de krantenkoppen, ... ).

Zowel de Hub als de Mini herkennen zes verschillende stemmen en passen hun info daarop aan. Qua privacy kan dat wel tellen, want je kan bijvoorbeeld de agenda van je eega niet opvragen. Wat entertainment betreft, laten zowel de Hub als de Mini zich commando’s als ‘Hey Google, stream Homeland’ welgevallen en, niet onbelangrijk, ouders kunnen via de Family Link instellen wat kinderen kunnen doen en niet ...

Nog meer gelijkenissen: beide smart speakers helpen je de file vermijden door de beste route naar je smartphone door te sturen, kunnen verschillende timers tegelijk aan, vertellen je flauwe mopjes als je je verveelt, spelen spelletjes met je én zingen ‘Happy birthday’ op je verjaardag.

De verschillen

De Hub en Mini delen dus behoorlijk wat features. Extra bij de Hub is het smart display, met daarop verschillende controleknoppen. De Google Nest Hub fungeert als een centrale zenuwknoop van waaruit je verschillende devices – gelinkt met Google – kan aansturen. Heb je bijvoorbeeld een robotstofzuiger, dan kan je die via de Hub makkelijk aan het werk zetten. Beschik je over een slimme camera aan de voordeur, dan zie je wie je komt bezoeken, etc. Op zoek naar een recept? Met de Hub krijg je het in no-time op je scherm te zien, met real-time instructie. En wil je tijdens het koken naar YouTube kijken? Kan gewoon. Als je niet weet hoe je best een mango of een ananas te lijf gaat, dan kan je dat makkelijk opvragen.

De vraag is: welke past bij jouw thuissituatie? Wie op zoek is naar een compacte, kleine helper voor het huishouden en zijn dagelijkse entertainment zal genoeg hebben aan de mogelijkheden die de Mini biedt; wil je echter meer features en een centraal punt van waaruit je je huishouden kan aansturen, dan is de Hub de smart speaker die je leven aangenamer en leuker zal maken. Maar wat je ook kiest, het is twee keer de juiste keuze.

Wil je voortaan ook stressloze ochtenden beleven? Wie nu intekent voor een jaarabonnement bij Orange (Koala, Cheetah, Arend (Premium), Love Duo/Trio) krijgt een exclusieve korting. Je betaalt dan slechts 9 euro i.p.v. 59 euro voor een Google Nest Mini of 49 euro i.p.v. 129 euro voor een Google Nest Hub. Bestaande klanten profiteren eveneens van deze actie.