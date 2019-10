Orange Gesponsorde inhoud Google Nest Hub: de virtuele assistent is nu ook beschikbaar in België Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

Slimme assistenten zijn ontzettend populair. De verkoopcijfers groeien sterk en dat is niet meer dan logisch. De toestellen maken ons leven een stuk eenvoudiger. Eén simpel commando volstaat om de weersvoorspellingen op te vragen, je favoriete muziek af te spelen, boodschappenlijstjes aan te maken of timers in te stellen. Met Google Nest Hub ga je nog een stapje verder en bedien je zelfs je slimme apparaten in huis.

Met de Google Nest Hub krijg je in elke kamer van je woning hulp dankzij Google Assistent. Het slimme toestel is sinds kort in België verkrijgbaar. De meeste gelijkaardige apparaten bestaan enkel uit speakers, waar je tegen moet spreken om ze een opdracht te laten uitvoeren. De Google Nest Hub heeft echter ook een haarscherp display. Hierdoor worden je weersvoorspellingen, reminders en boodschappenlijstjes nóg overzichtelijker. In één oogopslag. Dankzij het scherm is het zelfs mogelijk om visuele kookinstructies op te vragen: ‘Hey, Google, toon me hoe je een ananas snijdt op YouTube.’

Centrale digitale ‘butler’

De grootste troef is dat het apparaat ook dienst kan doen als centrale hub om je slimme apparaten in huis te besturen. Het eenmalig koppelen is kinderspel. Bovendien werkt de hub niet enkel met Nest-apparaten maar ook met duizenden slimme deurbellen, camera’s, thermostaten, verlichting, … van andere merken. Zo kan je met één enkel apparaatje alles in huis regelen, van je lampen tot je stofzuigerrobot. Waar je het apparaat moet zetten? Dat kies je natuurlijk zelf. Je hebt enkel een goede wifiverbinding nodig. Uit een recent onderzoek blijkt dat 50 % van de Google Nest Hub-apparaten in de Verenigde Staten in de keuken staat. Zo’n 21 % krijgt een plekje in de woonkamer.

Hey Google!

‘Hey Google, dim de lichten’, ‘Hey Google, zet de verwarming één graad hoger’ of ‘Hey Google, stream Casa de Papel’, zijn slechts enkele voorbeelden van populaire commando’s. De slimme assistent verbindt immers apps en apparaten. Goed om te weten: hoe vaker je het toestel gebruikt, hoe beter het werkt. Dankzij artificiële intelligentie leert het apparaat je gewoontes immers kennen. Handig!

Kleine broer

Naast het paradepaardje – de Google Nest Hub – is ook de Google Nest Mini nieuw. Dit toestel is eveneens uitgerust met Google Assistent maar heeft geen scherm. Je kan er even goed al je slimme toestellen mee connecteren, enkel de visuele module daarvoor ontbreekt.

Overtuigd? Wie nu intekent voor een jaarabonnement bij Orange (Koala, Cheetah, Arend (Premium), Love Duo/Trio) krijgt een exclusieve korting. Je betaalt dan slechts 9 euro i.p.v. 59 euro voor een Google Nest Mini of 49 euro i.p.v. 129 euro voor een Google Nest Hub. Bestaande klanten profiteren eveneens van deze actie.