Google Maps toont voortaan hoe snel je mag rijden én waar de snelheidscamera's staan David van der Heeden

30 mei 2019

12u52

Bron: AD.nl 19 iHLN Google Maps stuurt je voortaan niet alleen de juiste kant op, maar laat ook zien hoe hard je ter plaatse mag rijden. Mocht je het gaspedaal toch te diep induwen, dan kun je ook zien waar vadertje Staat je op de foto zet. Snelheidsinformatie en de locatie van flitspalen in veertig landen staan nu allemaal in Googles navigatieapp.

Google maakte officieel geen melding van de nieuwe functionaliteit. De afgelopen maanden merkten gebruikers dat ze de aanvullingen op Google Maps konden zien. Google woordvoerder Rachid Finge bevestigde dat het niet om een test ging, maar om een volledige implementatie.



De uitrol van de nieuwe functies werd twee weken geleden gestart en gebruikers kregen in fases toegang, meldde Tweakers vorige week. Inmiddels zouden de nieuwe opties, waarbij Google officiële informatie combineert met de input van weggebruikers, compleet zijn doorgevoerd op zowel iOS als Android.

Crowdsourcing

De meldingen over de plaats van snelheidscamera's zijn afkomstig van Waze-gebruikers. Deze op crowdsourcing gebaseerde navigatiedienst werd in 2013 door Google overgenomen. Ook oponthoud door bijvoorbeeld verkeersongelukken kan worden doorgegeven en in Google Maps worden getoond.

Techsite Techcrunch weet dat alleen Android-gebruikers melding kunnen maken van flitspalen en mobiele snelheidscamera’s. Informatie wordt zowel op iPhones als op Android-toestellen live geüpdatet. De snelheidslimiet wordt onderin het scherm weergegeven. De cameraposities verschijnen als icoontje op de route zelf.