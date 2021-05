Google Maps lanceert ‘veilige route’-functie: “Minder gevaarlijke remmomenten”

Hij, zij, die of ...? Instagram laat voornaam­woor­den aan profiel toevoegen

12 mei Instagram heeft een nieuwe functie waarmee je zelf je geprefereerde voornaamwoorden kan toevoegen aan je profiel, zoals hij/hem, zij/haar of die/hun, voor mensen die zich niet identificeren binnen de tradionele genders. De functie is nu al beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, maar andere landen zullen snel volgen, maakt het sociale medium bekend. De LGBTQ+-community reageert alvast enthousiast.