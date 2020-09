Google Maps krijgt kaart met kleurcodes op basis van coronabesmettingen Arnoud Wokke

24 september 2020

10u12

Google Maps krijgt vanaf deze week een kaartlaag met informatie over coronabesmettingen per gebied. De kaartlaag heeft kleurcodes en geeft data over aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De laag zal ook in de Benelux werken.

De bedoeling is dat gebruikers dankzij de kaartlaag makkelijk toegang hebben tot informatie over coronabesmettingen in gebieden waar zij heen willen gaan, meldt Google. De functie komt deze week beschikbaar.

De cijfers komen van gezondheidsorganisaties en zijn, afhankelijk van die info, uitgesplitst per land, regio of stad. Het gaat om aantallen besmettingen per 100.000 inwoners. De informatie is nu ook al beschikbaar in Googles zoekmachine, zegt Google. Daarin staan cijfers voor Nederland en België, maar de regionale cijfers lijken daar niet in te staan.

De optie is beschikbaar door in Maps op de optie kaartlagen te klikken, rechts in beeld onder het profiel-icoon. Daar komt de nieuwe optie ‘COVID-19 info’ bij te staan, zegt Google. De informatie zal beschikbaar zijn in alle 220 landen waar Maps werkt.