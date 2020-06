Google Maps brengt coronamaatregelen in kaart om reizigers te helpen ttr

09 juni 2020

11u32

Bron: Alphabet, The Verge 4 iHLN Google voegt nieuwe features toe aan Google Maps. Reizigers kunnen via Google Maps zien welke coronamaatregelen gelden op de plek waar ze naartoe willen trekken. Het bedrijf wil op die manier mensen helpen om hun reis beter te plannen. Dat meldt Alphabet, het moeder bedrijf van Google.

Met de update kunnen gebruikers zien hoe druk het is in trein- en busstations op een bepaald tijdstip. Ook waar het dragen van een mondmasker verplicht is, wordt in de kaarten-app weergegeven.

In verschillende landen kan ook meer informatie getoond worden over Covid-19 testcentra als je hiernaar toe navigeert. In de VS, Mexico en Canada wordt ook getoond of je Covid-19 controlepunten tegenkomt tijdens je route en lees je of er beperkingen zijn.



Waarschuwingen over het coronavirus die van invloed kunnen zijn op je reis, worden vanaf nu uitgerold naar Google Maps. Deze zogenaamde doorvoerwaarschuwingen komen als eerst beschikbaar in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Australië, India, Mexico, Argentinië, Colombia, Brazilië, Thailand, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

