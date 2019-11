Google krijgt gezondheidsdata van miljoenen Amerikanen voor geheim project ADN

12 november 2019

10u14

Internetgigant Google heeft gezondheidsgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen bemachtigd door een samenwerking met de Amerikaanse zorgaanbieder Ascension. Dat bevestigen Google en Ascension kort na berichtgeving van The Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse krant zijn de betrokkenen nog niet van het delen van de gegevens op de hoogte gesteld, zo zou blijken uit verklaringen van ingewijden en vertrouwelijke documenten.

Het project met de codenaam ‘Nightingale’ moet de techgigant helpen voet aan de grond te krijgen in de omvangrijke zorgsector. Ook Amazon en Apple hebben dergelijke ambities, maar die bedrijven zouden nog niet kunnen beschikken over zo'n hoeveelheid data als Google.



De gegevens omvatten onder meer resultaten van laboratoriumonderzoeken en diagnoses, tot de complete medische geschiedenis van patiënten, compleet met naam en geboortedatum. Sommige medewerkers van Ascension hebben volgens de Wall Street Journal vragen gesteld over hoe wordt omgesprongen met de gegevens, zowel op technologisch als op ethisch vlak. Wetten lijken echter niet te zijn overtreden.

Google zegt in een verklaring met de hulp van Ascension belangrijke innovaties teweeg te willen brengen in de gezondheidszorg. Daarvoor worden gegevens in de cloud geanalyseerd door geavanceerde software. Dat zou levens moeten redden en moeten leiden tot kostenbesparingen. Het techconcern benadrukt dat geen privacyregels zijn overtreden en dat de gegevens goed worden beschermd.