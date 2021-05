Google krijgt boete van ruim 100 miljoen in Italië

Vertrouwen van Belgen in internet en sociale media op historisch dieptepunt

7 mei Belgen hebben steeds minder vertrouwen in het internet en in sociale media als informatiebronnen. Dat blijkt uit een nieuwe Eurobarometer. Vorige zomer had 40% van de Belgen die in het kader van de enquête ondervraagd werden nog vertrouwen in het internet en 24% in sociale media, maar nu is dat gezakt naar respectievelijk 31% en 10%.