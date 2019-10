Google kondigt grote doorbraak in computerkracht aan ADN

23 oktober 2019

17u15

Bron: Belga 0 iHLN Google heeft een grote doorbraak aangekondigd in "quantum computing". De internetgigant zegt dat het in 200 seconden een berekening kan maken waar de snelste klassieke supercomputers 10.000 jaar voor nodig zouden hebben. Concurrent IBM trekt de resultaten in twijfel.

Na weken van geruchten zijn de resultaten van het onderzoek van Google verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Google deed een test met een door het bedrijf gemaakte quantumchip. Er gingen jaren aan onderzoek aan vooraf, zegt het bedrijf.

In plaats van informatie op te slaan met nulletjes of eentjes zoals klassieke computers dat doen, maken quantumcomputers gebruik van "qubits". Die kunnen tegelijk de binaire waarden 0 en 1 zijn. Dat maakt dat veel meer informatie gecodeerd kan worden.



Google-topman Sundar Pichai zegt in een blogpost dat het om een mijlpaal gaat voor de wetenschappelijke wereld. "Maar we hebben nog een lange weg af te leggen van de labo-experimenten naar de praktische toepassingen. Het zal nog jaren duren voor we een bredere reeks toepassingen in de echte wereld kunnen invoeren.”

Er woedt wel nog een debat of het echt om een grote doorbraak gaat. Onderzoekers van IBM, die zelf met quantumcomputing bezig zijn, zeggen dat een simulatie van dezelfde taak die Google deed, door een klassieke computer met voldoende opslagruimte opgelost kan worden in 2,5 dagen en dat die er dus niet 10.000 jaar over doet.