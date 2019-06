Google investeert 1 miljard euro in twee Nederlandse datacenters HR

24 juni 2019

16u45

Bron: ANP, Belga 0 iHLN Google gaat 1 miljard euro investeren in Nederland. In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wordt een nieuw datacentrum gebouwd. Het bestaande serverpark in de Eemshaven (Groningen) wordt nog verder uitgebreid, bovenop een uitbreiding die Google daar vorig jaar al had aangekondigd.

Google heeft de plannen vandaag bekendgemaakt. Volgens het bedrijf levert de uitbreiding op elke locatie 1000 banen op tijdens de bouw. Als het werk klaar is, rond 2020, zullen 350 mensen werken in Eemshaven, honderd meer dan nu. Het datacenter in Hollands Kroon biedt dan plaats aan 125 werknemers. Daarnaast heeft Google ongeveer 250 personeelsleden op zijn kantoor in Amsterdam.

Sinds 2016 heeft Google al 2,5 miljard euro in datacenters in Nederland geïnvesteerd. Over de kracht van de beide complexen wil Google niets zeggen. “Eemshaven is wel een van onze grootste campussen in Europa”, zegt Joe Kava, vicevoorzitter van de Google-afdeling voor datacenters.

Kava noemt Nederland een digitale voorloper met goede voorzieningen en hoog opgeleide medewerkers. Bovendien zijn de beide locaties, in Noord-Holland en Groningen, volgens hem goed te beveiligen.

Google gebruikt datacenters over de hele wereld om zijn diensten draaiende te houden, van Gmail tot YouTube en van Google Drive tot Maps. Volgens Kava is Nederland het eerste land buiten de Verenigde Staten waar twee centers staan.

Google heeft ook datacenters in België, Ierland en Finland. In ons land werd recentelijk nog 600 miljoen euro gepompt in een vierde datacenter in het Henegouwse Saint-Ghislain. Dat moet klaar zijn tegen 2021. Op de site van Google in Saint-Ghislain werken momenteel zo'n 350 mensen.

