Google herinnert aan smartphone gekluisterde wandelaars erop vaker om zich heen te kijken

INTERVIEW. Goog­le-directeur Thierry Geerts: “De smartphone gaat verdwijnen”

27 februari De homo sapiens is dood, leve de homo digitalis! Tenminste als het van Thierry Geerts (54), topman van Google België, afhangt. “We zitten op een kantelpunt in de geschiedenis. Ik geloof niet in een zuiver digitale wereld maar we moeten nu wel leren wat we digitaal kunnen doen en wat niet.”