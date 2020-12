Google geeft populairste zoektermen van 2020 vrij: coronavirus, Joe Biden en... rimmen

Naar jaarlijkse gewoonte deelt Google de lijst met de nieuwste meest trending zoekopdrachten van 2020 in België. Het zijn de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2019. Eén onderwerp prijkt bovenaan: coronavirus. Daarnaast werd ook vaak gezocht naar de verkiezingen in de VS, Joe Biden en Kobe Bryant.

Veel zoekresultaten hadden betrekking op het coronavirus. Wat zijn de symptomen? Wat is een lockdown? Maar ook gezondheidsinstituut Sciensano en de verschillende manieren om mondmaskers te maken behoren tot de dingen die we in 2020 het vaakst aan Google vroegen. We bleken ook allemaal erg geïnteresseerd in de situatie in Italië en Frankrijk.

Daarnaast werden ook de Amerikaanse verkiezingen op de voet gevolgd. Joe Biden staat op de eerste plaats in de ranglijst van de meest trending internationale politieke figuren; de nieuwe vice-president Kamala Harris staat op nummer vier. Bij de Belgische politici bestaat de top drie uit drie vrouwen: vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter, Sophie Wilmès, de eerste vrouwelijke premier van België, en Maggie De Block, voormalig minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie.

Naar goede gewoonte zorgden sport en televisie voor de nodige afleiding. De top drie van de populairste sport-zoektermen in België bestaat uit Roland Garros, Tour de France en Nations League. Ander entertainment vonden we bij Love Island, WTFock en The Masked Singer.

Bij de overleden persoonlijkheden staan basketballer Kobe Bryant, de Amerikaanse Glee-actrice en zangeres Naya Rivera en voetballegende Maradona bovenaan. Ook Ilse Uyttersprot, Ward Verrijcken, Sean Connery, Georges Floyd en Johny Voners staan in de top 10. Tot slot staan bij de Nederlandstalige zoeklijst ‘Wat is een lockdown’, ‘Wat is het coronavirus’ en ‘Wat is rimmen’ in de top 3.

Top 10 Nederlandstalige zoeklijst

1. Coronavirus België

2. Coronavirus maatregelen

3. Coronavirus Italië

4. Symptomen corona

5. Coronavirus Frankrijk

6. Sciensano

7. Mondmaskers maken

8. Buitenlandse zaken

9. Lockdown België

10. Mondmaskers kopen

Top 10 Belgische politieke figuren

1. Petra De Sutter

2. Sophie Wilmès

3. Maggie De Block

4. Frank Vandenbroucke

5. Alexander De Croo

6. Annelies Verlinden

7. Conner Rousseau

8. Mathieu Michel

9. Ludivine Dedonder

10. Emir Kir

Top 10 sportieve evenementen

1. Roland Garros

2. Tour de France

3. Nations League

4. US Open 2020

5. Champions League 2020

6. Belgique-Angleterre

7. Container Cup

8. PSG Bayern

9. Belgique-Danemark

10. Giro

Top 10 film en series

1. Love Island

2. WTFock

3. The Masked Singer

4. Temptation Island

5. Kamp Waes

6. 365 DNI

7. Ex on the beach

8. Container Cup

9. 1917

10. Parasite

Top 10 nationale persoonlijkheden

1. Sean Dhondt

2. Delphine Lecompte

3. Sandra Kim

4. Chibi Ichigo

5. Peter De Graef

6. Stan Van Samang

7. Umi Defoort

8. Marc Van Ranst

9. Kevin Janssens

10. Kastiop

Top 10 internationale persoonlijkheden

1. Fabio Jakobsen

2. Melania Trump

3. Michael Jordan

4. Tom Hanks

5. Kanye West

6. Gabriel Byrne

7. Karine Ferri

8. Amber Heard

9. Erling Braut Haaland

10. Joe Exotic

Overleden persoonlijkheden

1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Diego Maradona

4. Annie Cordy

5. Ilse Uyttersprot

6. Ward Verrijcken

7. Sean Connery

8. George Floyd

9. Johny Voners

10. Chadwick Boseman

Nederlandstalige zoeklijst

1. Wat is een lockdown

2. Wat is het coronavirus

3. Wat is rimmen

4. Wat is een pandemie

5. Wat is publiek domein

6. Wat is pinksteren

7. Wat is een recessie

8. Wat is een droge hoest

9. Wat is een narcist

10. Wat is mijn auto waard