Google gaat weer meeluisteren met Assistent (maar met toestemming) ADN

23 september 2019

19u38

Bron: ANP 0 iHLN Medewerkers van Google gaan weer meeluisteren met de gesprekken van gebruikers met hun slimme ‘Assistent’. Dat gebeurt echter pas wanneer iemand Google daarvoor toestemming heeft gegeven. Wie dat doet, ziet wat de Assistent opslaat en kan dat altijd verwijderen, kondigde Google vandaag aan. Bovendien moet uit de fragmenten nooit af te leiden zijn om wie het gaat.

Het meeluisteren lag sinds juli stil. Google stopte ermee nadat een Belgische medewerker Nederlandstalige audiofragmenten had gedeeld met Nederlandse en Vlaamse media. Daarop waren niet alleen opdrachten aan de Assistent te horen, maar ook privégesprekken van mensen die niet wisten dat de Assistent ze opnam. Google biedt daarvoor excuses aan.

Google laat medewerkers meeluisteren omdat zij de software achter de Assistent moeten verbeteren. De apparaten waar de Assistent in zit, moeten beter begrijpen hoe mensen praten.



De slimme hulp van Google zit onder meer in de Home-luidspreker. Gebruikers kunnen met hun stem een opdracht geven aan de Assistent. Zo kunnen ze een wekker zetten, iemand bellen of vragen wat voor weer het is. De Assistent is een tegenhanger van bijvoorbeeld ‘Alexa’ van Amazon en ‘Siri’ van Apple.