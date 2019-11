Google en Facebook volgen naar welke porno je kijkt (ook als je incognito surft) KVDS

01 november 2019

09u05

Pornosites blijken bezaaid met trackers waarmee zoekmachines als Google en sociale netwerksites als Facebook stiekem volgen wat je doet. Dat staat in een studie van Microsoft, de universiteit van Carnegie Mellon in Pittsburgh en de universiteit van Pennsylvania. Wie dacht dat hij veilig was door 'incognito' te surfen, is er ook aan voor de moeite.

De onderzoekers analyseerden 22.484 pornosites. Met een speciale tool – webXray – werd op zoek gegaan naar trackers. En wat bleek? Maar liefst 93 procent van alle pagina’s hield gegevens bij van bezoekers - onder meer via ‘cookies’ - en lekte die aan een derde partij. Zo bleek 74 procent van de sites uitgerust met trackers van Google en 10 procent met trackers van Facebook.

Incognito

Volgens de studie bleken ook bezoekers die ‘incognito’ surften via een speciale functie niet veilig voor de trackers. Want hoewel hun bezoekjes aan pornosites niet werden opgeslagen in de geschiedenis van hun computer, werden hun gegevens wel degelijk doorgegeven aan derden.





En er was nog meer. Amper 17 procent van de pornosites was gecodeerd, waardoor ze van gebruikers een eenvoudig doelwit maakten voor potentiële hackers.

“Het lekken van gevoelige gegevens van internetgebruikers zou een gigantische rode vlag moeten zijn”, aldus onderzoekster Elena Maris in de krant The New York Times. Want zelf de meeste elementaire gegevens van een bezoek aan een pornosite – zoals waar je precies naar surft – is extreem persoonlijk, denk maar aan seksuele oriëntatie en voorkeuren.

“Het beschermen van de gegevens van surfers is cruciaal voor hun veiligheid”, aldus Maris. “Wat we gezien hebben, doet vermoeden dat deze websites daar niet altijd even doordacht mee omgaan.”

Functies

Trackers hebben verschillende functies. Zo biedt Google Analytics websites er feedback mee over hun webverkeer. In ruil krijgen ze data over de bezoekers van de sites. Wat daarmee gebeurt of welke gegevens deze sites exáct verzamelen, is niet duidelijk.

Volgens Google en Facebook zouden de gegevens die ze verzamelen via pornosites niet gebruikt worden om marketingprofielen en gepersonaliseerde reclame op te stellen. Google beklemtoonde ook dat de trackers geen informatie doorgeven die de identiteit van iemand kunnen onthullen.

Privacybeleid

Ook opmerkelijk: de pornosites zelf verbergen zich vaak achter hun privacybeleid. De wetenschappers slaagden erin om die te traceren voor 17 procent van de sites en kwamen tot de conclusie dat “de regels zodanig geschreven” waren “dat je gestudeerd moet hebben om er iets van te begrijpen”.