“Google en Facebook spanden samen om privacy Apple-gebruikers te ondermijnen”

Apple verwijdert Koran-app in China op vraag van autoritei­ten

16 oktober Op verzoek van de Chinese autoriteiten heeft Apple een van de meest populaire Koran-apps in China uit de App Store gehaald. De app is in China verboden omdat hij illegale religieuze teksten zou aanbieden. De verwijdering van de app werd voor het eerst opgemerkt door Apple Censorship, een website die wereldwijd toezicht houdt op apps in Apple’s App Store.