Google Cloud kampt met grote storing HAA

02 juni 2019

22u58

Bron: The Verge, Google Cloud Platform 0 iHLN Google Cloud kampt met een wereldwijde storing. Vooral in de VS melden internauten massaal dat verschillende diensten van internetreus Google momenteel platliggen.

De getroffenen kunnen geen gebruikmaken van programma’s zoals Gmail, Google+, Google Maps en YouTube. De meeste meldingen komen uit het oosten van de VS, maar ook in Europa klagen gebruikers dat ze niet kunnen aanmelden, of dat sommige applicaties trager werken.

Volgens technologiewebsite The Verge zijn de problemen het gevolg van een storing bij Google Cloud. Deze clouddienst ondersteunt ook apps die niet in de eigen Google-portefeuille zitten, waaronder Snapchat en Discord, waardoor ook deze diensten voor sommigen tijdelijk niet toegankelijk zijn.

Google Cloud Platform bevestigt de problemen en zegt dat het de oorzaak van de panne vermoedelijk heeft gevonden. Het Google-platform verwacht dan ook dat het euvel snel verholpen zal zijn.