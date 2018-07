Google brengt hulde aan Belgische wafel op nationale feestdag TTR

21 juli 2018

07u45

Om de Belgische nationale feestdag te vieren, brengt de internetzoekmachine Google hulde aan de Belgische wafel. Het logo van de website, de zogenaamde "doodle", laat zowel de zachte Luikse wafel als de krokante Brusselse wafel zien. Die laatste mét aardbeien en slagroom.

Google merkt op dat België, ondanks zijn kleine oppervlakte, bekendstaat voor zijn veelheid aan smaken. "Het is ongetwijfeld om die reden dat er niet één maar twee soorten wafels bestaan in België. Je kan voor de Luikse wafel kiezen, met zijn afgeronde hoeken, zijn zachte textuur en zijn brokjes suiker die gesmolten zijn tijdens het bakken. Of voor de Brusselse wafel, die groot en rechthoekig is en een zachte en krokante textuur heeft en die meestal bestrooid wordt met bloemsuiker".

Volgens de legende werd de wafel in de zeventiende eeuw uitgevonden door de kok van de Prins van Luik. Het woord "wafel" komt dan weer van het oud-Franse "walfre", dat honingraat betekent. Want het is een smid die in de dertiende eeuw de mal bedacht en zich daarvoor liet inspireren door de honingraten van de bijen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Google aandacht schenkt aan een bekende Belgische persoon of gebeurtenis. Zo kregen in het verleden al de Ronde van Vlaanderen, Adolphe Sax en Roger Raveel een plaatsje in het logo van de zoekmachine. De doodle met de wafels is nog de hele zaterdag te zien op de homepagina.