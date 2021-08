Google beticht van dwarsbomen concurrentie door deal met Facebook

Goog­le-moederbe­drijf Alphabet verdient fors meer aan adverten­ties

28 juli Google-moederbedrijf Alphabet heeft zijn opbrengsten en winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd. Het Amerikaanse technologieconcern slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook leveren de clouddiensten van Alphabet steeds meer op. Wat meespeelt is dat in de vergelijkbare periode vorig jaar de coronacrisis net was uitgebroken en reclame-inkomsten onder druk stonden omdat bedrijven als kostenbesparing hun advertentiebudget verkleinden.