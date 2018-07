Gezin 1.000 euro armer nadat 'dochter' via WhatsApp om hulp vraagt Harold Schuil

Een echtpaar uit het Oost-Nederlandse Lunteren is sinds donderdag zo'n 1.000 euro armer nadat het via WhatsApp werd opgelicht. De oplichters deden zich voor als de dochter van het gezin die dringend geld nodig had.

De vader kreeg donderdag via WhatsApp een bericht van zijn dochter dat ze door een storing bij haar bank geen geld kon overmaken, maar dat ze dringend een rekening moet betalen. Volgens de politie ging het om zo'n 1.000 euro.



Het viel de man wel op dat zijn dochter een ander telefoonnummer gebruikte. Toen hij daarnaar vroeg, vertelde ze dat ze een nieuw nummer had. De profielfoto van de dochter klopte wel.



De dochter stuurde een rekeningnummer van een bedrijf en het bedrag door en haar moeder stortte het bedrag om haar kind te helpen. Zodra de bankstoring voorbij is, zou het meisje het geld terugstorten aan haar ouders.



Marktplaats

Niet veel later kwamen de ouders er achter dat de dochter helemaal geen nieuw telefoonnummer had. En dat ze niet om geld had gevraagd. Het echtpaar is opgelicht.

Ze zijn niet het enige slachtoffer dat op deze manier geld afhandig is gemaakt. Het valt de politie op dat de vader, net als andere slachtoffers die hetzelfde is overkomen, recent een advertentie op de zoekertjessite Marktplaats.nl had gezet. De politie vermoedt dat de oplichters daar zijn telefoonnummer vandaan hebben en op sociale media een foto van zijn dochter hebben gevonden. Die hebben ze gebruikt voor een whatsappaccount dat ze met een prepaid gsm hebben aangemaakt. Via dat account zochten ze contact met de vader.

Daders

De politie is op zoek naar de daders. Daarbij hebben ze niet veel meer dan het rekeningnummer waarnaar het geld is overgemaakt en het prepaid mobiele telefoonnummer.

De politie adviseert om scherp te blijven bij verzoeken om geld, ook al lijkt het heel betrouwbaar, zoals bij familie. Ook is het verstandig om accounts op sociale media zoveel mogelijk af te schermen voor onbekenden en voorzichtig te zijn met het delen van persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers.