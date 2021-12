Getest en goedgekeurd: dit zijn de 4 beste televisies uit 2021

Van plan om de kerstvakantie onder een warm dekentje voor de televisie door te brengen? Groot gelijk! In 2021 verschenen heel wat nieuwe televisies met de meest uiteenlopende prijzen, vormen en eigenschappen. Frank Everaardt en zijn collega’s van Hardware Info testen dagelijks die modellen. Dit zijn hun tips.

Het beste geluid: Philips 55OLED935 (vanaf 1.479 euro)

De Philips 55OLED935 is een luxueus toestel met Android TV. “Je betaalt best wat, maar het hoogkwalitatief oled-paneel is die prijs waard. Door de uitstekende zwartweergave krijg je een enorm mooi contrast. Toch wil je deze televisie niet alleen zien, maar vooral ook horen’, zegt Frank. ‘De krachtige luidspreker is gemaakt in samenwerking met Bowers & Wilkins, waardoor je een losse soundbar kunt uitsparen. Deze tv lijkt ook groter dan hij is: de Ambilight-verlichting kleurt mee met wat op beeld wordt getoond. Enig minpunt: ondersteuning voor Apple AirPlay ontbreekt.”

Volledig scherm Philips 55OLED935 © Hardware Info

De dunste: LG OLED55G1RLA (vanaf 1.499 euro)

Een van de meest aantrekkelijke oled-televisies is dit toestel. Dit model beschikt over de OLED-technologie van LG en heeft een uitstekend contrast en zwartweergave. “Het is voorzien van het eigen webos-besturingssysteem, dat zeer gebruiksvriendelijk is. Deze LG is een flinterdunne televisie, waardoor je hem met een speciale houder eenvoudig aan de muur kunt bevestigen. Doordat dit model ook 120Hz ondersteunt is het zeer geschikt om te gamen.”

Volledig scherm LG OLED55G1RLA © Hardware Info

De meest gedetailleerde: Samsung QE75QN900ATXXN (vanaf 7.999 euro)

Op zoek naar de televisie van de toekomst? Dan is deze Samsung iets voor jou! Al was het maar voor haar 8K-paneel met veel meer pixels dan de standaard 4K-televisies van dit moment. “Het hogere aantal pixels zorgt voor meer detail, en dat merk je als je een grote televisie zoals deze van nabij bekijkt”, zegt Frank.

Het is niet de enige innovatie waar Samsung mee uitpakt, ook de mini led-techniek die Samsung Neo QLED-noemt is bijzonder. “Zo zorgt de producent voor een helder beeld, waarmee je ook overdag moeiteloos televisie kunt kijken. De tv heeft veel slimme functionaliteiten, van een afstandsbediening die via je op zonne-energie oplaadt tot de mogelijkheid om je pc of Office 365 te gebruiken. Je kunt er zelfs een webcam op aansluiten.”

Volledig scherm Samsung QE75QN900ATXXN © Hardware Info

De betaalbare grote: Sony Bravia KD-75X81J (vanaf 1.212,19 euro)

Deze enorme televisie met een doorsnede van bijna 2 meter wordt geleverd met Android TV, wat betekent dat je over een ruime waaier aan apps beschikt. “De beeldkwaliteit is voor een televisie op basis van lcd zeker de moeite”, is het oordeel van Frank. De televisie is zelfs voorzien van de Apple TV- en AirPlay-app van Apple. Bekijk de Sony Bravia KD-75X81J.

Volledig scherm Sony Bravia KD-75X81J © Hardware Info

