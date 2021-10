Getest: de nieuwste Apple Watch: “Het grotere scherm is prettig in gebruik”

Hardware InfoWanneer het meest waardevolle bedrijf ter wereld met een nieuwe versie van haar slimme horloge komt, kijken techjournalisten reikhalzend uit naar het moment waarop ze het toestel zelf mogen beoordelen. Frank Everaardt, hoofdredacteur bij Hardware Info , is een van hen. Hij testte de Apple Watch 7. Is deze smartwatch een aankoop waard? En hoe vernieuwend is dit horloge ten opzichte van zijn voorgangers?

Sinds Apple in 2015 de eerste versie van de Apple Watch uitbracht, ging het hard voor het slimme horloge. Vorig jaar alleen al verkocht het meer dan 30 miljoen stuks; daarmee is het bedrijf groter dan alle Zwitserse horlogemakers samen. Doorheen de jaren is het toestel geëvolueerd van ‘een verlengstuk van je smartphone’ tot een horloge waar apparatuur in steekt die je vijf jaar geleden enkel in een dokterspraktijk zag.

Toch blijft de basis voor veel mensen hetzelfde: in een handomdraai je notificaties kunnen bekijken. “Een snelle blik naar je horloge is een stuk eleganter dan wanneer je je smartphone moet pakken om te kijken wat er aan de hand is”, zegt Frank Everaardt. Dat gebeurt tegenwoordig wel op een veel natuurlijkere manier: “Het scherm van de Apple Watch 7 kan altijd aan blijven staan. Bij oudere modellen schakelde het scherm zichzelf uit en moet je het dus eerst activeren door met je pols te bewegen.”

Quote Het grotere scherm is te klein om echt op te surfen, maar wel groot genoeg om de informatie die binnenkomt te scannen. Frank Everaardt, hoofdredacteur Hardware Info

Dat scherm is nog groter dan voorheen en dat betekent dat het scherm flinterdunne randjes heeft, wat zorgt voor een wat beter aanzien. “Dat element van de Watch blijft toch een beetje apart: ook dit model is rechthoekig en niet rond zoals de meeste horloges. Concurrenten zoals Samsung, Huawei en Garmin brengen ook ronde horloges op de markt. Het grotere scherm maakt het kleine toetsenbord van de Apple Watch prettiger in gebruik. Het is te klein om echt op te surfen, maar wel groot genoeg om de informatie die binnenkomt te scannen.”

Meer scherm, meer batterij, meer gezondheid

Een nieuw digitaal toestel in huis halen, betekent ook dat je ‘s avonds een extra stopcontact mag reserveren om dit gadget op te laden. Toch valt dat bij de nieuwste Apple Watch wel mee: na drie kwartier is het horloge weer tot 80 procent gevuld. Met een volle accu kan je 18 uur verder.

“De Apple Watch is vooral een handig apparaat voor wie van sporten houdt. Het is in staat om al je prestaties in de gaten te houden en je te motiveren om nog betere prestaties neer te zetten. Je kunt onder andere je hartslag in de gaten houden, maar ook je weg vinden als je aan het hardlopen bent. Dat is heel handig, omdat je dan niet altijd je telefoon hoeft te raadplegen. De Watch kan je hartritme meten, een hartfilmpje maken en ook het zuurstofniveau in je bloed meten”, vertelt Frank Everaardt.

Toch net iets meer dan een eenvoudig horloge dus! Goed nieuws voor wie graag zonder telefoon onderweg is: de Apple Watch 7 heeft ook een uitvoering die voor mobiel internet niet afhankelijk is van je telefoon, maar waar je een Telenet-abonnement voor nodig hebt.

Kopen of niet?

Of je meteen naar de winkel moet om de nieuwe Apple Watch in huis te halen, hangt volgens Frank Everaardt af van wat je van een smartwatch verwacht. “Dit toestel is interessant voor wie veel functionaliteit zoekt in een slim horloge én een iPhone heeft. De verschillen met de oudere versies zijn vooral het aangename grotere scherm, de snellere oplaadtijd en het feit dat het nieuwe model stofdicht is. Als dat niet de redenen zijn waarom je voor een smartwatch kiest, zijn de Apple Watch SE of de Watch 6 ook een prima keuze.”

